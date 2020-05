Gehandicaptenzorg komt met 'routekaart' voor versoepeling van bezoekregeling

Ook in de gehandicaptenzorg wordt de bezoekregeling stap voor stap versoepeld en worden dagbestedingen langzaam verder opengesteld. Dat meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voorafgaand op de persconferentie van premier Mark Rutte dinsdag.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

“Versoepeling van de maatregelen brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee”, aldus VGN. Volgens de vereniging staat daarom voorop “dat er een balans moet komen tussen de fysieke gezondheid en veiligheid én de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking”.

Nieuw afspraken

Er is een ‘routeplan’ gemaakt voor de aanpak in de gehandicaptenzorg, die tot stand is gekomen door samenwerking tussen de gehandicaptensector, medisch specialisten, cliëntenorganisaties en vervoerders.

De routekaart wordt dinsdag door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gepresenteerd, maar aan de voorwaarden wordt volgens VGN “nog volop gewerkt”. “Zowel voor bezoek als voor dagbesteding schrijven de genoemde partijen op verzoek van de minister aan handreikingen die naar verwachting morgen worden gepubliceerd.”

Binnenkort weer bezoekers

Om zorgaanbieders de ruimte te geven om de versoepelingen naar hun mogelijkheden uit te voeren, zijn er alvast wat uiterste data gekoppeld aan de nieuwe afspraken. Zo kunnen kinderen en jongeren die binnen de residentiële zorg (kinderen met een verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen) wonen per 25 mei twee vaste bezoekers ontvangen.

Vanaf 1 juni kan iedere cliënt, zowel zij die thuis als in een woonvorm wonen, weer dagbesteding volgen. Uiterlijk op 15 juni moet er voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling worden gegeven aan het ontvangen van bezoek en ze hebben allemaal recht op bezoek van minimaal 1 à 2 vaste personen.

Wel speelt natuurlijk mee in hoeverre cliënten in de risicogroep vallen en in hoeverre ze in staat zijn om afspraken na te komen. Verder is bepaald dat per 1 juli met iedere cliënt die buiten een instelling wil logeren, een afspraak is gemaakt over hoe dat moet verlopen.