Rotterdam start campagne over coronagevaar voor studenten

In Rotterdam is vandaag een campagne gestart om studenten te wijzen op de coronamaatregelen en het belang van een test bij klachten. Dit omdat er steeds meer besmettingen zijn onder studenten in de Maasstad.

De campagne is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en meerdere studentenverenigingen. Zo’n vijftig studenten zullen de komende tijd jonge mensen wijzen op de regels en het belang van testen bij verschijnselen. Onder het credo “Niet lukken, maar testen”, moeten jongeren beter bewust worden van de regels.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft onlangs ook al een brief gestuurd naar alle studenten in het hoger onderwijs in Rotterdam, waarbij hij hen met klem vraagt hun verantwoordelijkheid te nemen. Zowel de gemeente als de GGD maakt zich grote zorgen omdat studenten zich niet zo snel laten testen. Daarnaast vinden studenten het lastig om in quarantaine te gaan en hebben ze moeite met het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Folders met hengels

De campagne is dinsdagmiddag op het grote plein voor Rotterdam Centraal ingeluid. Hierbij was burgemeester Aboutaleb ook aanwezig. Bij de start werden onder andere folders uitgedeeld met hengels, zodat er op ludieke wijze meer afstand werd gehouden.

Ook online wordt er campagne gevoerd. Dit is bedacht en uitgevoerd door studenten.

Tekst: Redactie / ANP | Beeld: ANP