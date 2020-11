Coronacrisis slaat keihard toe: Rode Kruis heeft 48 miljoen euro nodig

De coronacrisis slaat hard toe. In de zorg zijn handjes tekort en steeds meer gezinnen moeten aanspraak maken op hulp van organisaties als de voedselbank. Het Rode Kruis begon een half jaar geleden met coronahulpverlening in Nederland en ziet tijdens de tweede golf een enorme stijging in de vraag naar hulp. Voor die hulpverlening is 48 miljoen euro nodig.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

“We zitten middenin de tweede golf. Steeds meer mensen verliezen hun baan, hebben te weinig te eten en soms zelfs geen dak boven hun hoofd”, aldus Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. “We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening flink op.”

Voedselhulp aan drieduizend mensen

Zo hebben steeds meer mensen moeite zichzelf en hun gezin te voorzien van voedsel. Daarom levert het Rode Kruis nu al voedselhulp aan drieduizend mensen per week, maar die vraag neemt toe. Zij komen niet in aanmerking voor de voedselbank, die ook steeds vaker nee moeten verkopen vanwege geldgebrek.

Door personeelstekorten in de zorg neemt ook de vraag naar medische ondersteuning toe. “Zorginstellingen hebben extra handjes nodig en als Rode Kruis spelen we bijvoorbeeld een rol bij de GGD’s met testen en bron- en contactonderzoek”, vertelt woordvoerder Iris van Deinse.

Lees ook: Rode Kruis opent giro: ‘Dringend voedselhulp nodig voor duizenden mensen in Nederland’

Vraag naar helpende hand

Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen waar ze kunnen om de lasten voor het zorgpersoneel te verlichten. Zo helpen ze het Catharina Gasthuis in Brielle met het ontvangen van bezoek. “We vragen bezoek of ze hun handen willen ontsmetten en zich willen registreren”, vertelt vrijwilliger Margriet. “De bewoners zijn heel blij dat we er zijn. Ze komen vaak een praatje maken en zijn dan blij dat ze even hun verhaal kwijt kunnen.”

Ook vrijwilliger Sherryl vindt het werk dat het Rode Kruis doet heel belangrijk. “Je vangt niet alleen mensen op, je bent er echt voor de bewoners”, vertelt ze. “Ze merkt dat er steeds meer vraag is naar een helpende hand. “Ik schreef me in maart in als vrijwilliger omdat ik merkte dat er zoveel vraag naar was. En ook hier merk ik dat. De roosters blijven soms nog leeg.”

Giro 7244

Het Rode Kruis is afhankelijk van donaties voor zijn hulpverlening. Eerder opende het giro 7244 voor het inzamelen van geld voor voedselhulp. Daar kwam tot nu toe bijna 900.000 euro op binnen. Vanaf maandag kan daar ook worden gedoneerd voor de hulp op het gebied van medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis verwacht tot mei 2021 de hulp te moeten verlenen, waarvoor het de 48 miljoen euro nodig heeft.