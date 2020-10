Robin (17) heeft psychische problemen en droomt van 'onbetaalbare' hulphond

Zorgverzekeraars moeten de kosten voor de opleiding van een hulphond voor psychiatrische patiënten vergoeden, dat vindt de 17-jarige Robin Knegt uit Emmen. Robin heeft PTSS en is daarnaast autistisch. Een speciaal voor haar opgeleide hond zou haar leven een stuk aangenamer kunnen maken, maar daar hangt een voor haar onbetaalbaar prijskaartje aan van 16.000 euro.

“De hulphond kan mij in drukke situaties helpen overprikkeling tegen te gaan en om blinde paniek te voorkomen”, legt Robin uit. “Ook zou ik veel zelfstandiger zijn, doordat ik weer alleen zou kunnen reizen naar school, vriendinnen en bijvoorbeeld de supermarkt.”

‘Niet te doen’

Maar dat het zo duur zou zijn om een hond op te leiden, hadden Robin en haar moeder nooit verwacht. Om Robin een psychiatrische hulphond te geven moet 16.000 euro neergelegd worden, een bedrag die ze nu door middel van een crowdfundactie bij elkaar hoopt te krijgen.

Het is een veelvoorkomend probleem volgens Saskia Stark van stichting Psychiatrische Hulphond: “Mensen hebben natuurlijk geen volle baan, want dat kunnen ze niet vanwege de psychische klachten. Hoe moet je dan zo’n hond betalen? Het is gewoon eigenlijk niet te doen.”

Lees ook: Angst voor kwispelende hulphond wordt ondergang overvaller Weert

Wetenschappelijk bewijs

Een vergoeding komt namelijk pas als er wetenschappelijk bewijs is dat een hulphond psychisch ook echt helpt. En dat bewijs ontbreekt nog. Maar Stark is er van overtuigd dat een hond het verschil kan maken voor mensen met psychische klachten. “Een hulphond is 24 uur per dag bij ze en merkt al van tevoren wanneer ze een psychose gaan krijgen of stress”, vertelt Stark

Nu is Robin nog afhankelijk van de hulpverleners die haar helpen bij haar problemen, maar de hulp is niet oneindig. “De hulpverleners werken alleen doordeweeks van acht tot vijf uur. Maar daarna houdt de hulp op. Een hond kan mij 24/7 hulp geven en dat is zo fijn”, besluit Knegt.