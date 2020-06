Angst voor kwispelende hulphond wordt ondergang overvaller Weert

De angst voor honden zorgde ervoor dat de gewapende overvaller maandagochtend in Weert staande gehouden kon worden. De jongen bedreigde een jonge caissière met een mes, die direct om hulp begon te schreeuwen. Die schreeuw kwam terecht bij een veteraan met hulphond die nietsvermoedend brood stond uit te zoeken.

“Ik heb PTSS”, vertelt de veteraan die liever anoniem wil blijven. “Dus ik houd niet zo van drukte. Daarom doe ik altijd ‘s ochtends vroeg mijn boodschappen, dan is het nog lekker rustig.” Zo ook deze maandagochtend, als hij nietsvermoedend door de supermarkt loopt.

“Ik wilde net brood pakken toen ik ‘help’ hoorde.” Even wisselen de medewerker van het vlees en de veteraan blikken uit en bij de volgende hulpkreet sprint hij naar de kassa. Zijn hond volgt hem op de voet. Bij de kassa ziet de veteraan een jongen staan met een voorwerp is zijn hand. “Hij ziet mij aankomen met de hond. Op dat moment laat hij het voorwerp uit zijn handen vallen.”

Lees ook: Schrikkerige overvaller vangt bot bij overval op supermarkt in Weert

Angst voor honden

Dat voorwerp blijkt een mes te zijn, waarmee hij de jonge caissière aan het bedreigen was. Snel rent de jongen de zaak uit. “Ik rende er achteraan, hij lag vijf à zes meter voor mij toen hij ineens stopte”, vertelt de veteraan. “In het Engels schreeuwde hij: ‘Laat alsjeblieft de hond niet los!’ Mijn hond, een hulphond, is een Hollandse herder. Ik denk dus dat hij dacht dat ik een beveiliger was met een waakhond. Het grappige is dat mijn hond helemaal niets deed, hij stond er gewoon kwispelend bij.”

De angst voor de herder blijkt groter dan de drang tot vluchten. “Al snel kwamen twee winkelmedewerkers erbij en met zijn drieën hebben we gewacht op de politie. Hij was zo bang voor mijn hond dat hij niet eens probeerde te vluchten”, lacht de veteraan.

Foto ter illustratie