RIVM meldt 52 nieuwe doden door coronavirus, 52 nieuwe ziekenhuisopnames

Het aantal doden als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 5.562. Het RIVM heeft in de afgelopen 24 uur 52 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Precies een week geleden waren dat er 36.

In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest, benadrukt het RIVM. Het werkelijke dodental ligt dus waarschijnlijk hoger. Ook worden sterfgevallen vaak één of meerdere dagen later doorgegeven aan de gezondheidsdienst.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is met 52 gestegen naar 11.430. Een week geleden werden op woensdag nog 27 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal positief geteste personen is met 227 toegenomen tot 43.211. Precies een week geleden waren dat er nog 232. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen die ziek is wordt getest.