LIVEBLOG | Laatste nieuws rondom het coronavirus van 13 mei

De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.510.

In totaal zijn er tot nu toe 42.984 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.378 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 451 coronapatiënten op de intensive care.

Bekijk op deze kaart het aantal opgenomen inwoners er per gemeente.

Update 07:00 – Blokhuis roept ggz op zoveel mogelijk patiënten te zien

Zorgverleners in de ggz moeten hun patiënten als dat veilig kan weer zoveel mogelijk face to face behandelen, vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij roept ze daartoe op. De coronacrisis raakt mensen met psychische problemen hard, blijkt uit onderzoek van onder andere het Trimbos-instituut. Ze hebben vaak niet alleen meer klachten, maar vinden ook dat de hulpverlening tekortschiet. Ze zeggen minder hulp en begeleiding te krijgen en missen face-to-facecontact met zorgverleners.

Blokhuis denkt “dat het beter kan en moet om cliënten snel weer de hulp te bieden die ze nodig hebben”. Hij wijst erop dat de coronaregels die de ggz zelf heeft opgesteld ruimte biedt voor behandelingen in groepen en face to face. Dat gebeurt sinds twee weken al weer meer, stelt hij. Sommige patiënten gedijen wel goed bij beeldbellen, erkent de staatssecretaris. Maar een deel vindt dat moeilijk of onwenselijk.

Lees ook: Nederlanders kampen veel meer met psychische klachten door coronacrisis

Update 06:00 – UNICEF vreest extra kindersterfte

Het komende half jaar kunnen elke dag 6000 kinderen extra sterven door de gevolgen van de coronacrisis. Dat zegt UNICEF op basis van een onderzoek in The Lancet Global Health Journal. De gezondheid en toekomst van miljoenen kinderen staan op het spel.

In het ergste geval kan het aantal kinderen dat sterft vóór hun 5e levensjaar voor het eerst in decennia toenemen. “Een horrorscenario dat we hoe dan ook moeten voorkomen”, aldus directeur UNICEF Nederland, Suzanne Laszlo.

Het onderzoek laat een mogelijke toename van kindersterfte zien van 1,2 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Dat komt bovenop de 2,5 miljoen kinderen die buiten de coronacrisis de komende zes maanden al om uiteenlopende redenen zouden zijn overleden. Daarmee dreigt bijna een decennium aan vooruitgang om kindersterfte terug te dringen verloren te gaan.

In landen met een zwakke gezondheidszorg veroorzaakt het coronavirus verstoringen bij de medische diensten en voedselvoorziening. Bezoeken aan gezondheidscentra nemen af als gevolg van lockdowns, avondklokken en transportproblemen, en omdat gemeenschappen bang zijn voor infectie. Het geldt vooral voor Bangladesh, Brazilië, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, India, Indonesië, Nigeria, Pakistan, Oeganda en Tanzania.

Update 05:30 – Patiënten mijden zorg, ook bij ernstige klachten

Terwijl ziekenhuizen de gewone zorg langzaam opstarten, mijdt nog altijd een flinke groep patiënten de zorg. Ze bellen niet met hun huisarts of 112, ook al hebben ze klachten die kunnen wijzen op iets ernstigs. Volgens de Federatie Medisch Specialisten zijn patiënten bang in het ziekenhuis het nieuwe coronavirus op te lopen, of om de zorg onnodig te belasten, schrijft Trouw.

De specialisten vrezen dat de schade voor de gezondheid groot is. Het was voor hen reden om deze week met een voorlichtingsvideo te komen.

In zeker één geval is een patiënt overleden aan een hartaanval, nadat hij 112 niet durfde te bellen uit angst voor coronabesmetting, weet Anke Vervoord, directeur van de Harteraad, een organisatie voor hartpatiënten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ligt het aantal patiënten dat zich met acute hartklachten bij een arts meldt 25 procent lager dan normaal. Begin april was dat zelfs 50 procent. Vanwege die percentages noemt Vervoord het ‘aannemelijk’ dat er meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Update 04:00 – Geen grote besluiten verwacht van crisisberaad kabinet

Het kernteam van het kabinet bespreekt woensdag aan het eind van de middag weer de coronacrisis. Er worden geen nieuwe, grote besluiten verwacht van de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

Er zal op het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer worden teruggekeken op de opening van de scholen. Ook zal vooruit worden geblikt. Volgende week neemt het kabinet waarschijnlijk een besluit over de opening van de middelbare scholen op 1 juni. Ook zouden dan cafés en restaurants weer beperkt mogen opengaan, net als musea, theaters en concertzalen.

Na het crisisberaad is er geen persconferentie. Wel zal premier Mark Rutte de aanwezige media in de hal van het ministerie bijpraten over de bijeenkomst.

Update 03:30 – Metropole Orkest viert verjaardag bij verpleeghuizen

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat groots te vieren. Dat viel door de coronacrisis in het water. Het orkest komt met iets anders, indachtig de reden waarom het ooit – kort na de Tweede Wereldoorlog – werd opgericht: het volk “hoop en vertier” bieden in zware tijden.

Het orkest stelde een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter en oud-dirigent Dolf van der Linden (1915-1999). Musici van het internationaal gerenommeerde orkest zullen de cd Dolf’s Choice persoonlijk naar verschillende verpleeghuizen in het land brengen, waar ook live – in kleine en wisselende samenstellingen – wordt gespeeld. Dat gebeurt volgens de planning in Tilburg, Utrecht, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Laren en Hilversum.

In samenwerking met ActiZ (de branchevereniging van zorgorganisaties) worden de cd’s deze maand aan alle verpleeghuizen in Nederland verzonden.