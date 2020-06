Vochtige doekjes verstoppen ons riool: 'Je ziet hele bossen hangen'

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zit het riool vaker verstopt met vochtig toiletpapier en andere doekjes. In Arnhem is het gebruik naar schatting met bijna de helft toegenomen. Reden voor de gemeente om een oproep te doen: gooi vochtige doekjes in de afvalbak, anders kunnen we niet meer poepen!

Rioolbeheerder Erik Laurenzen ziet dagelijks de gevolgen van al dat vochtige toiletpapier. “Onder de Broekstraat hangt het helemaal vol met die draden, dat is zo vies”, vertelt hij aan Hart van Nederland als hij uit het zoveelste verstopte riool komt gekropen. “Het is net schapenwol, je ziet hele bossen van ingedraaide doekjes. Die doekjes zijn een soort touw, dat trek je niet los.”

‘Pompen lopen vast’

Daardoor moeten aannemers die voor de gemeente werken inmiddels meerdere keren per week aan de slag. Ze halen de verstoppingen weg, onder medewerkers ook wel ‘dood schaap’ genoemd. Maar soms is het erger. “Dan gaat het in de pompen zitten en die lopen dan vast”, aldus Laurenzen.

“Dan spoelt het riool niet meer door”, legt hij verder uit. “Als je doortrekt, komt alles in een grote buis. Dat wordt afgevoerd naar gemalen, die slaan vast. Daardoor kunnen ze het niet wegvoeren.” Laurenzen ziet het probleem niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld toenemen. “Ik zit met mensen uit Engeland in een Facebookgroep en ook daar zien ze het.”

Dat beeld ziet ook Oscar Kunst van Rioned, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. “In grote lijnen is het probleem dat we 17.000 gemalen in Nederland hebben die rioolwater verpompen. Al die pompen lopen jaarlijks 2 à 3 keer per jaar vast, voornamelijk door vochtige doekjes.”

Steeds meer kosten

Men gooit het volgens hem allemaal door de wc. “Op de pakjes staat dat het afbreekbaar is, maar er worden zo veel doorgespoeld, dat het niet afbreekt.” Ook Koest heeft de indruk dat het gebruik van vochtig toiletpapier steeds populairder is geworden.

Maar ook gewone schoonmaakdoekjes worden vaak doorgespoeld. “We zijn nu thuis, doen meer aan het handen wassen en schoonmaken. Dan is het makkelijk om die doekjes door de wc te spoelen.”

Rioolbeheerder Laurenzen verwacht dat de gemeente Arnhem dit jaar meer geld nodig zal hebben om het riool goed te houden. Ook volgens Kunst van Rioned kosten de verstoppingen veel geld. “En als het te lang duurt is het een gevaar voor de Volksgezondheid.”

