Echtpaar uit Denekamp is poepwater in woonkamer zat: 'Bij elke hoosbui is het raak'

Bij iedere stevige hoosbui overstroomt het huis van Lidy en Gerrit uit Denekamp met rioolwater. Afgelopen weekend was het wederom raak en stond de huiskamer vol poepwater. Het echtpaar is het zat.

Hun advocaat hoopt de gemeente te kunnen dwingen tot nieuwbouw. De problemen zijn ontstaan toen er een grote nieuwe wijk in de buurt van het huis van Lidy en Gerrit werd gebouwd. Daardoor is hun huis een soort kuil komen te liggen en stroomt al het rioolwater langs hun huis. Normaal gewoon netjes onder de grond, maar als het flink regent kan het riool de boel niet aan en loopt alles het huis van Gerrit in Lidy binnen.

Tien keer eerder

De ellende duurt nu al 40 jaar, maar de laatste tijd regent het vaker extreem hard, dus komt het ook vaker voor. In totaal moesten Gerrit al Lidy al tien keer hun huis uit omdat de boel gereinigd moest worden. En dat is nu weer aan de hand. Vandaag kwam de verzekering langs om de boer te bekijken. De laatste keer dat hun huis onderliep moest het stel zelfs een half jaar op de camping wonen.

Inmiddels hebben ze een sta-caravan gekocht. Speciaal om een dak boven hun hoofd te hebben als de boel weer overstroomt. Jurist Astrid Braakhuis wil de gemeente dwingen tot nieuwbouw. Dat is volgens Gerrit Hesselink ook de enige juiste oplossing. Het huis moet afgebroken worden en opnieuw worden opgebouwd, maar dan hoger.