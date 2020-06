Delen van Nederland geteisterd door noodweer en windhozen

Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. Delen van Nederland, met name in het zuiden, worden dinsdagmiddag geteisterd door noodweer. Op sommige plekken viel in korte tijd 35 millimeter regen.

Op de vele videobeelden die mensen delen is te zien dat auto’s met hun wielen in het water staan. De meest zware buien vielen in Zuid-Holland, met name in Dordrecht en Zwijndrecht.

Wateroverlast

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laat aan Hart van Nederland weten ongeveer honderd meldingen te hebben gehad van wateroverlast door het noodweer. Ernstige overlast is vooralsnog niet gemeld.

In Papendrecht en Dordrecht werd dinsdagmiddag zelfs nog een windhoos gespot. Verbaasde bewoners legden die wervelwinden vast op beeld.

Wolkbreuk

Verschillende plekken hadden te maken met een wolkbreuk. Daar spreken we van als er binnen één uur 25 mm of meer regen valt. Dit is ongeveer een derde van een maand aan neerslag en komt overeen met 2,5 volle emmers water per vierkante meter. In Voorschoten vielen vanmiddag 3,5 volle emmers per vierkante meter.

In de regio ontstonden flinke files.

Vooral rond Rotterdam en Den Haag heeft het verkeer last van zware buien en daardoor water op de weg pic.twitter.com/gmE1Of9yDx — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) June 16, 2020

Volgens de meteorologen van weer.nl komen dit soort plensbuien jaarlijks voor in het ‘zomerhalfjaar’ en veroorzaken ze op kleine schaal veel overlast. De buien zijn zeer plaatselijk en kunnen helemaal leeg regenen boven één plek. Zo kan het ene dorp compleet onder water lopen, terwijl het een paar kilometer verderop droog blijft.

Vaker extreme regenval

Extreme regenval komt tegenwoordig twee keer zo vaak voor als vroeger, meldt weer.nl. Rond de jaren 50 van de vorige eeuw viel gemiddeld op vijf dagen per jaar ergens in het land 50 mm of meer in één dag. Deze eeuw is dit aantal verdubbeld tot tien dagen.

In 2006 werd op maar liefst zestien dagen ergens in het land tenminste 50 mm gemeten. En in 2014 en 2001 was dit op 14 dagen het geval. In de vorige eeuw kwam dit nooit meer dan 12 keer per jaar voor.