Rijleraar woest om 'expres platgereden baby eendjes'

Een walgelijke actie noemt hij het. Rijleraar Tristan Kock uit Vriezenveen zag dinsdag samen met zijn leerling hoe een vijftal baby eendjes door een tegemoetkomende auto werd doodgereden. De auto kon volgens hem nog makkelijk stoppen, maar koos er bewust voor om dit niet te doen.

Kock mocht deze week voor het eerst sinds twee maanden weer lesgeven, maar zijn blijdschap werd afgelopen dinsdag ruw verstoord. “Ik doe dit nu ongeveer zeven jaar en heb veel dingen voorbij zien komen, maar dit was onwerkelijk”, zegt hij tegen¬†Hart van Nederland.

Duidelijk te zien

De 17-jarige leerling waar de rijleraar dinsdagmiddag mee in de auto zat, zag in de verte hoe een eendenfamilie een poging deed de weg over te steken. Hij besloot zijn gas los te laten, maar omdat moedereend het niet goed aandurfde, gaf Kock de aanwijzing om even te stoppen. Dankbaar staken de eendjes de weg over, toen er plots een auto van de andere kant kwam die dwars over hen heen reed.

Lees ook: Garfield’s ‘uitgerekte en gebroken’ staart geamputeerd na mogelijke mishandeling

“De automobilist kon duidelijk vanaf een afstand al zien dat wij stonden te wachten en familie eend was ook duidelijk zichtbaar. Zelfs van vertragen of remmen was geen sprake”, zegt Kock. Hij heeft dan ook sterk het gevoel dat de automobilist met opzet over de eendjes heen is gereden.

Behoorlijk aangedaan

Kock en zijn leerling waren behoorlijk aangedaan na het incident. De automobilist ging er meteen vandoor en dat maakt de rijleraar woedend. “Een normaal mens was na zoiets gestopt, maar deze persoon reed gewoon door. We zijn uitgestapt om te zien of we nog iets konden betekenen, maar vijf eendjes waren helemaal platgereden.”

Hij heeft zijn les daarna voortgezet, maar denkt dat het incident best wat impact heeft gehad op zijn leerling. “Zoiets verwacht je niet en om dat te zien gebeuren is geen fijn gezicht. Dit is in ieder geval iets wat hij nooit meer zal vergeten.” Een andere automobilist die wel stopte voor de eenden was volgens de rijleraar ook heel erg aangedaan.

Ze hebben geen nummerbord kunnen noteren en Kock’s dashcam wordt op het moment gerepareerd, maar hij heeft wel een bericht op Facebook geplaatst waarin hij het type auto omschrijft. De rijleraar hoopt zo toch iets te kunnen bereiken. “Dit type auto, een¬†Hyundai Santa Fe, rijdt niet veel rond bij ons in de omgeving. Ik heb heel veel reacties gehad op mijn bericht. Het raakt mensen, zo’n impact had ik niet verwacht. Misschien dat die bestuurder zich na al deze ophef toch eens achter de oren krabt.”