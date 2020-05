Kater Garfield is zijn staart kwijt nadat het dier na het buitenspelen terugkwam bij zijn baasjes in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde. Na thuiskomst verstopte Garfield zich omdat hij zoveel pijn had aan zijn staart.

Toen het dier bij de dokter kwam, bleek zijn staart te zijn uitgerekt met maar liefst zes centimeter. Ook was zijn staart gebroken. Reden genoeg voor de dierenarts om de staart van Garfield te amputeren.

Lees ook: Vermoedelijk twee poezen mishandeld in Hellevoetsluis, een poes ingeslapen na uitgerukte staart

De politie zoekt of er eventueel een mishandeling heeft plaatsgevonden. Het is niet uitgesloten dat de kater bij zijn straat is gepakt en vervolgens is weggeslingerd.