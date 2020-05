Rijexamens weer opgestart mét mondkapje maar zonder instructeur

Na bijna een maand is het eindelijk weer mogelijk om rijexamen te doen. De afgelopen tijd zijn heeft het CBR meer dan 20.000 tussentijdse toetsen, theorie- en praktijkexamens geannuleerd. Sinds vorige week wordt de theorie van kandidaten weer getest, vanaf vandaag kunnen ze ook in de praktijk weer laten zien wat ze kunnen.

Om de examens weer mogelijk te maken zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er zowel in het examencentrum als in de auto strenge hygiënevoorschriften. Niks wordt door het CBR aan het toeval overgelaten.

Maatregelen

Mondkapjes zijn verplicht en voorafgaand aan het examen worden gezondheidsvragen gesteld. Zijn de antwoorden niet goed, dan gaat het examen niet door. Het is ook niet meer mogelijk om je vertrouwde rijinstructeur mee te nemen tijdens het examen. Het eindgesprek volgt de instructeur via een telefonische verbinding om het aantal personen in het examencentrum zo laag mogelijk te houden.

In de eerste vier dagen dat kandidaten en rijscholen een theorie-examen of uitgesteld praktijkexamen opnieuw konden reserveren, zijn er 80.000 boekingen gemaakt. Dat is meer dan 10 keer zo veel als normaal.