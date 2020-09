Man vrijgesproken van rijden onder invloed, heeft 'auto-brouwerij-syndroom'

Een Gelderse automobilist is vrijgesproken van rijden onder invloed, ook al veroorzaakte hij eind 2019 een ongeluk en bleek daarna bij een test dat hij ruim vier keer zoveel alcohol in zijn bloed had als wettelijk is toegestaan.

De inmiddels 34-jarige man uit Huissen hield vol dat hij niets had gedronken. Uit medisch onderzoek bleek er inderdaad een andere verklaring te zijn voor het hoge alcoholgehalte in zijn bloed: de man lijdt aan het zeer zeldzame ‘auto-brouwerij-syndroom’.

Suiker omgezet in alcohol

Het lichaam van mensen die de uitzonderlijke aandoening hebben, zet suikers om in alcohol. Daarvoor zijn micro-organismen verantwoordelijk. De man was per ongeluk op de verkeerde weghelft terechtgekomen en raakte twee tegenliggers, die slechts blikschade aan de aanrijding overhielden. Zelf raakte de bestuurder uit Huissen gewond. Zijn huisarts verwees hem door naar het ziekenhuis voor nader onderzoek en daar kwam het syndroom aan het licht.

De officier van justitie oordeelde al dat de man geen straf verdient en de rechter in Arnhem gaat daarin mee.

