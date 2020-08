Dronken duo doet dutje op oprit A12 bij De Meern

View this post on Instagram

Hoé bizar is dit.. afgelopen nacht melding van twee personen in een stilstaande auto op de oprit van de A12 bij #demeern. In eerste instantie leek het op een onwelwording, omdat zij he-le-maal nergens een reactie op gaven. Collega's hebben staan schreeuwen, kloppen en uiteindelijk een ruitje van de auto ingeslagen. Wat bleek: de twee lagen rondom dronken een dutje te doen! Dit resulteerde in een aanhouding voor rijden onder invloed én een aanhouding voor openbare dronkenschap. ^KS #politie #aanhouding #rijdenonderinvloed #bobjijofbobik #hierwasgeenbobaanwezig