Dronken vrouwen zorgen voor ravage in centrum Best

Twee dronken vrouwen hebben in de nacht van zondag op maandag een ravage veroorzaakt in het centrum van Best. Ze botsten op de Nazarethstraat met hun auto tegen een lantaarnpaal, die vervolgens afbrak. Een van de vrouwen besloot haar roes uit te slapen op straat.

De politie, brandweer en een ambulance werden opgeroepen, meldt een correspondent ter plaatse. De vrouw die in de auto reed werd na controle aangehouden omdat ze veel te veel had gedronken. Daar was haar drankmaatje – die eveneens te veel had gedronken – het niet mee eens. Zij probeerde haar vriendin te bevrijden uit de politieauto.

Roes uitslapen

Na wat duw- en trekwerk wist de politie de tweede vrouw weg te sturen. Alleen besloot deze uiteindelijk om haar roes midden op straat uit te slapen. De politie heeft haar verplaatst naar de stoep. Nadat de schade was opgenomen en de auto was opgetakeld, lag de vrouw nog steeds op straat. Inmiddels was ze niet meer aanspreekbaar. Daarom heeft de politie een tweede ambulance laten komen. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis in Eindhoven.

Beeld: SQ Vision