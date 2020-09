'Te triest voor woorden': ook Willy's rijbewijs werd afgepakt vanwege zijn handicap

Willy van Wieren herkent zich precies in het verhaal van chauffeur Gerrie die zijn rijbewijs kwijtraakte door zijn handicap. “Het CBR moet zich schamen.”

Hij werkt al meer dan 21 jaar op de vrachtwagen en reed met zijn schakelrijbewijs door binnen- en buitenland. Maar in maart werd het rijbewijs van Willy ineens afgenomen, omdat hij zijn linker onderarm mist. “Ze zeiden tegen mij dat de regels waren aangescherpt. Je moet met twee handen aan het stuur rijden, maar dat kan ik niet”, zo vertelt hij aan Hart van Nederland, terwijl hij in de vrachtwagen onderweg naar Duiven zit.

Te triest

“Mijn vrouw heeft jullie ingeschakeld en binnen 26 uur was het geregeld. Ze hadden een foutje gemaakt. Er staat een code achter mijn naam die aangaf aan dat ik geen vrachtwagenrijbewijs mocht hebben. Ik snap dat niet. Als ik elke week een schadeformulier in moet vullen vind ik het een ander verhaal, maar dit is te triest voor woorden. Je zit zo lang op de weg en dan gebeurt dit. Ik denk dat ze bij het CBR nog nooit een vrachtwagen vanbinnen hebben gezien.”

Inkomsten

Hij geeft geen goed woord over voor de instantie als hij kijkt naar zijn eigen én Gerries verhaal. “Iemand die altijd werkt, in de maatschappij staat en waarbij dan zoiets gebeurt… Dat vind ik erg. Ik ben afgekeurd, ik hoef eigenlijk niet te werken. Maar met de uitkering in Nederland krijg je te weinig. Nu krijg ik toch nog een lekker inkomen en zorg ik voor mijn vrouw en kinderen.”

En na al die jaren heeft hij nog steeds plezier in zijn werk. “Ik ben jarenlang naar Spanje en Italië gereden. Ik ben overal aangehouden omdat ik gehandicapt ben. Maar waar ik ook kom, mensen zeggen: ‘petje af voor wat je doet’. Daar glunder ik van.

Schadevergoeding

Willy heeft van het CBR nog een schadevergoeding gekregen omdat hij twee weken zonder rijbewijs zat. “Zelfs de overuren hebben ze betaald. Nu rij ik weer op de vrachtwagen. Ik ben heel blij!”