Rijbewijs gehandicapte chauffeur Gerrie ingenomen: 'Het was mijn lust en mijn leven'

Vrachtwagenchauffeur Gerrie Pol uit het Drentse Noordscheschut is ontdaan. Hij zou nog twee jaar moeten werken voordat hij zou kunnen genieten van zijn welverdiende pensioen, maar dat gaat niet door. Het rijbewijs van Gerrie, toch wel belangrijk voor een chauffeur, wordt niet verlengd door het CBR. Dit omdat Gerrie maar een arm heeft.

Gerrie is gehandicapt en rijdt al 31 jaar als chauffeur Rijdende Melk Ontvangst bij de DOC. Hij reed altijd met 1 arm rond, maar nu kan hij door een nieuwe regel zijn rijbewijs niet meer verlengen.

‘Besloten achter een bureau’

“Ik heb 1 arm en 2 vingers”, zo vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik heb al 31 jaar mijn rijbewijs en die moet je eens in de 5 jaar verlengen. Ik was medisch goedgekeurd, maar bij het CBR heeft een man gezeten die aan zijn bureau heeft gezegd: nee in 2000 zijn de wetten veranderd. Er moet met twee handen gestuurd kunnen worden. Al 20 jaar gaat het goed met deze regeling en nu heeft iemand achter een bureau besloten dat hij niet meer mag rijden.”

Gerrie gaat over twee jaar met pensioen en was erg verdrietig met de uitspraak. “Het was echt mijn leven. Bij het CBR heeft niemand mij gesproken of gezien, ze hebben dit gewoon besloten achter het bureau. Ik vind het discriminatie. Het was mijn lust en mijn leven, ineens boem bats lig je eruit…”

Gesteund door collega’s en vrienden

Gerrie kreeg ontzettend veel reacties van vrienden en bekenden. Vaste klant Educatieboerderij Bouwfink schrijft op Facebook bijvoorbeeld: ”Al jaren komt Gerrie Pol bij ons de melk halen. Super goede chauffeur en ook nog eens een hele aardige vent. Hij kwam al even niet meer bij ons wij dachten hij zit vast op een andere route. (…) Er is regelgeving gewijzigd, dat je met twee handen moet rijden. En dat heeft Gerrie niet. Wat er werkelijk niet toe doet want hij is een zeer bekwame chauffeur. Ongelofelijk dat iemand na 31 jaar op deze manier zijn grootrijbewijs kwijtraakt.”

En de buurman van Gerrie: ”Hij rijdt al die jaren schadevrij! Iedereen is ontzettend content met hem, hij is altijd vrolijk en is altijd in voor een grapje.’ Hij schrijft dat de chauffeur als een gebroken man thuis zit. ”Het gaat de hele buurt aan het hart als we zien hoe een hardwerkende man nu zo aan de kant wordt gezet. Hij zit er echt doorheen.”

Het CBR heeft nog niet gereageerd op vragen van Hart van Nederland.