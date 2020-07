Richard van der Kraats is voor tienduizenden euro’s het schip in gegaan dankzij spoofing; een uiterst smerige oplichtingstruc. Hierbij worden mensen gebeld door een voor hen bekend nummer, maar als je opneemt en de instructies volgt, ben je vervolgens alles kwijt. En hij is bepaald niet de enige.

Het leek allemaal zo onschuldig. Richard werd gebeld met het nummer van de ING-helpdesk. Hij nam op en kreeg een alleraardigste vrouw aan de lijn. Zij vertelde hem dat er vanaf zijn banknummer verdachte transacties naar een rekeningnummer in de Oekraïne waren geboekt. “Ze zei dat onze rekening geblokkeerd moest worden en het geld op een beveiligde rekening, een kluisrekening, moest worden gestort.”

Op de achtergrond hoorde Richard de vrouw zo nu en dan met collega’s praten over de ‘oplichters’ in de Oekraïne en dat er al een paar gepakt waren. Dus kreeg hij het gevoel dat hij echt met iemand van de ING sprak. “En als ik het geld op een beveiligde rekening van de Knab Bank had veiliggesteld, zou iemand van de ING de volgende dag het geld vrij krijgen en terugstorten op onze eigen rekening.”

Overtuigende antwoorden

Richard stelde veel vragen en kreeg overtuigende antwoorden. “Ze zei dat we ons limiet tot 50.000 euro moesten verhogen, anders konden ze die niet overzetten naar de beveiligde rekening.” Dat deed hij. Zijn dochter hoorde het verhaal diezelfde avond. Zij kreeg meteen argwaan. “Mijn dochter zei, dit klopt niet.” Maar wegens feestdagen én een weekend duurde het heel lang voordat Richard van zijn bank bevestigd kreeg dat zijn dochter gelijk had.

Naar het geld kunnen hij en zijn partner fluiten, aldus de échte ING, “die zijn niet aansprakelijk, zeggen ze”. Zijn vriendin, die arbeidsongeschikt is verklaard en een transitievergoeding van 37.000 euro op de rekening had staan, is nu haar pensioen kwijt. Richard is op zijn zachtst gezegd zeer teleurgesteld dat de ING niets kan doen. “Ja, krijg de kolere maar! Je voelt je dubbel genaaid!”

De ING zei dat hij maar een fraudeformulier moest invullen dus dat deed hij, “maar ik heb niks meer gehoord”.

Meerdere slachtoffers

In totaal is tot zover zeker vier ton verduisterd door dit soort oplichters, die dus mensen opbellen en zich voordoen als medewerker van hun eigen bank. Het overkwam zeker 18 mensen de afgelopen tijd. De slachtoffers willen meer medewerking van de banken als er spoofing in het spel is en hebben daarom Platform Gedupeerden Internet Bankoplichting opgericht.

Richard’s zoon Mike had het zo te doen met zijn vader dat hij een crowdfundpagina voor hem startte. Inmiddels is er al ruim zevenduizend euro opgehaald.