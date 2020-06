De Fraudehelpdesk kreeg in de eerste helft van dit jaar 112 meldingen binnen van ‘spoofing’, oftewel neptelefoontjes van de bank. “Er zijn dit jaar bij ons 39 slachtoffers bekend”, aldus directeur Marloes Kolthof. Slachtoffer Regina Boesch kan erover meepraten.

Volgens de Fraudehelpdesk is er door spoofing in totaal al een bedrag van 1,2 miljoen euro ontvreemd. “De oplichters worden steeds gewiekster en de schadebedragen steeds hoger”, waarschuwt Kolthof.

Een van de slachtoffers van de neptelefoontjes is de 60-jarige Regina Boesch uit het Drentse Koekange. Ze kreeg keurig het telefoonnummer van de ING-servicedesk in beeld en dacht daarom dat ze met een medewerker van de bank aan de telefoon was. Anderhalf uur later was ze al haar geld kwijt.

‘Twijfel aan mezelf’

“Ik ben kapot ervan”, vertelt Regina aan Hart van Nederland. “Ik voel me bedrogen, ik twijfel aan mezelf.” Had ze maar naar haar gevoel geluisterd, denkt ze nu. “Dat doe ik meestal, maar ik heb het niet gedaan. Ze hebben mij zo ontiegelijk bang gemaakt.”

Lees ook: Helpdeskfraude maakt nog altijd veel slachtoffers: 5,3 miljoen euro schade

Aan de telefoon krijgt ze horen dat haar bank getroffen is door een cyberaanval en dat ze haar geld zo snel mogelijk moet veiligstellen. Opvallend genoeg weten de criminelen alles van haar: van haar adresgegevens tot de saldo’s van haar rekeningen, op de cijfers achter de komma precies.

Na afloop van het telefoongesprek is Regina haar hele vermogen kwijt: een bedrag van 13.500 euro.

‘Kan iedereen overkomen’

Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk doet daarom een klemmend beroep op iedereen die een telefoontje van zijn of haar bank krijgt. “Let goed op, want een bankmedewerker vraagt nooit, maar dan ook nooit naar je persoonlijke gegevens of bedragen”, legt ze uit. “En ze vragen al helemaal niet om een bedrag over te maken naar een andere rekening.”

Lees ook: WhatsApp-fraude neemt sterkt toe, dit kan je zelf doen om oplichters dwars te zitten

Regina voelt zich “dom” omdat ze er in is getuind. Maar dat wuift Kolthof weg. “Deze oplichters zijn zeer gewiekst. Dit kan bij wijze van spreken iedereen overkomen.” ING wil niet inhoudelijk op de zaak reageren, maar neemt het wel in onderzoek.