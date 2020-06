Reizigers uit 'veilige' landen weer welkom in de EU, VS nog altijd geweigerd

Reizigers uit ‘veilig’ geachte landen van buiten de EU kunnen vanaf 1 juli in principe weer naar Europa reizen. De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben in een stemming een lijst vastgesteld van landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa, melden diplomaten.

Reizigers uit onder meer Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda en Uruguay kunnen vanaf woensdag weer het vliegtuig naar Europa pakken. Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

Uitgesloten landen

Amerikanen, Brazilianen, Indiërs, Turken en Russen zijn zoals verwacht nog niet welkom, evenals bijvoorbeeld inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen. De lijst wordt elke twee weken herzien.

Het EU-besluit wordt naar verwachting dinsdag officieel bekrachtigd. Landen moeten het dan nog omzetten in nationale regelgeving, zodat vertraging kan optreden.

ANP