Reisadvies Frankrijk verscherpt: nog veel meer regio's op oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Frankrijk opnieuw aangepast. Voor nog meer delen van het land geldt vanaf komende nacht code oranje, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Ook geldt een dringend advies om bij terugkomst uit de Franse regio’s tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Bij klachten moet je je gelijk laten testen.

In een aantal departementen in Frankrijk is de COVID-besmettingsgraad ernstig toegenomen, meldt het ministerie. Daarom is vier dagen nadat een beperkt aantal Franse regio’s ‘op oranje’ ging, voor nog meer regio’s code oranje afgeroepen.

Code oranje in deze regio’s

Code oranje geldt nu ook voor de volgende departementen: la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val-d’Oise, les Yvelines (allen rondom Parijs), le Rhône (bij Lyon), la Gironde (de regio rondom Bordeaux), la Haute-Garonne (rondom Toulouse), le Gard (tussen Montpellier en Avignon), le Var (tussen Marseille en Nice), le Vaucluse (rondom Avignon) en Loiret (rondom Orléans).

Met ingang van 29 augustus 2020 zal de kleur van deze gebieden op de kaart aangepast worden van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen; geen vakanties).

Vakantie in Frankrijk kan nog

Voor de regio’s Sarthe (Le Mans en omstreken), Hérault (langs de kust bij Montpellier), Alpes Maritimes (de Côte d’Azur bij Nice en Cannes), Parijs, de zuidelijke regio rond Marseille en Monaco was code oranje al van kracht.

Volgens het ministerie kun je nog naar wel naar andere delen van Frankrijk op vakantie, maar moet je wel waakzaam zijn voor het virus. “Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op.”