Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor delen van Frankrijk verder aangescherpt. Opnieuw gaan er vijf regio’s van ‘geel’ naar ‘oranje’, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Onder code oranje vallen nu ook een paar populaire steden en vakantiebestemmingen in Frankrijk. Het gaat om het gehele eiland Corsica en de departementen Côte-d’Or (rond de stad Dijon), Seine-Maritime (langs de kust bij Le Havre) en Nord (aan de Belgische grens bij Duinkerke en Lille).

In totaal staan nu er 23 departementen en de hoofdstad Parijs op ‘oranje’. Buitenlandse Zaken raadt mensen af om op vakantie te gaan naar een van deze Franse regio’s. Het reisadvies houdt ook in dat Nederlanders die terugkeren uit een risicogebied bij thuiskomst tien dagen in quarantaine moeten.

ANP