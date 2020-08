Reisadvies voor Finland, Estland en Litouwen naar 'oranje'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Finland, Estland en Litouwen verscherpt van ‘geel’ naar ‘oranje’. Dat betekent dat wordt afgeraden om naar de drie landen in het noordoosten van Europa te gaan, tenzij de reis echt noodzakelijk is.

Vanaf maandag worden toeristen die vanuit Nederland komen geweigerd in Litouwen. Alleen staatsburgers of buitenlanders met een verblijfsvergunning of een werkvergunning voor het land worden nog toegelaten. Zij moeten zich wel verplicht laten registeren, een coronatest afnemen en twee weken in quarantaine gaan.

Ook Finland en Estland hebben reisbeperkingen ingesteld voor reizigers uit Nederland. Finland laat alleen aantoonbaar noodzakelijk (werk)verkeer toe en er geldt een strikte thuisisolatie voor twee weken. Voor alle Nederlandse reizigers die naar Estland gaan geldt nu ook een verplichte quarantaine van twee weken.

ANP