Reisadvies voor provincie Antwerpen weer terug naar 'geel'

Nederlanders die naar de provincie Antwerpen willen, kunnen dit weer doen zonder dat ze bij thuiskomst in quarantaine moeten gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies namelijk versoepelt van ‘oranje’ naar ‘geel’.

Dat betekent dat ook niet-noodzakelijke reizen weer mogen naar de Belgische provincie. Wel gelden er veiligheidsrisico’s, waarschuwt het ministerie. Voor de stad Antwerpen geldt echter nog wel code oranje.

‘Oranje’ voor stad Antwerpen

Eind juli kregen Nederlanders van het advies om alleen naar Antwerpen te reizen als dit echt noodzakelijk was, omdat het aantal coronabesmettingen daar fors was gestegen. Mensen die er toch naartoe gingen, werden dringend gevraagd om bij terugkomst tien dagen in thuisisolatie te gaan.

Nu het reisadvies is veranderd, geldt dit niet meer. Let wel op: als je naar de stad Antwerpen afreist, moet je nog wel in quarantaine. Buitenlandse Zaken heeft besloten om voor de negen districten van de Belgische stad nog wel ‘oranje’ aan te houden, omdat het risico op coronabesmettingen daar nog te hoog is.

Testen en quarantaine in België

Reizigers uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg worden door de Belgische overheid geadviseerd om zich bij aankomst in België preventief te laten testen op corona. Daarnaast worden deze reizigers geadviseerd om vervolgens in België veertien dagen in isolatie te gaan.

