Negatief reisadvies voor Antwerpen, code oranje van kracht

Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is dinsdagavond veranderd van geel naar oranje, dat laat het ministerie voor Buitenlandse Zaken dinsdagavond weten. Eerder liet de Belgische minister Philip Goffin al weten door zijn Nederlandse collega hiervan op te hoogte te zijn gesteld.

Nederlanders krijgen het advies alleen naar Antwerpen te reizen als dit echt noodzakelijk is. Bij terugkomst wordt hen gevraagd twee weken in quarantaine te blijven. Het kabinet heeft dit besluit genomen omdat het aantal besmettingen in de Belgische provincie de afgelopen periode fors is gestegen.

Avondklok in Antwerpen

Er is een avondklok ingesteld in de hele provincie tussen 23.30 en 06.00 uur. Mensen kunnen wel door de provincie naar hun bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar het advies om niet te stoppen om te rusten of te tanken.

Maandag werd ook al een negatief reisadvies afgegeven voor de Spaanse stad Barcelona en haar randgemeenten.

