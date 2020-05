Burgemeester Nijmegen over gasexplosie: 'Wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen'

Het is een wonder dat er bij de gasexplosie in Nijmegen geen andere slachtoffers zijn gevallen dan alleen de bewoner. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

De gasexplosie gebeurde vanmiddag in een tussenwoning aan de Hillekensacker in Nijmegen. Een persoon is gewond uit de woning gehaald, maar was wel aanspreekbaar.

“Een compleet huis is echt de lucht in gegaan”, vertelt Bruls. “Het dak is tientallen meters verder geslingerd en er zijn 75 tot 100 meter verder brokstukken gevallen.” Ook noemt Bruls de schade in de straat indrukwekkend. “Je krijgt er rillingen van op je rug.”

Bewoners geëvacueerd

Door de beschadigingen aan de woningen kan een deel van de bewoners niet in hun eigen huis kunnen blijven. Zij worden naar wijkcentrum De Brack overgebracht en zullen daarna worden overgeplaatst naar een nog nader te bepalen opvanglocatie.

De oorzaak van de ontploffing is een gasexplosie. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt uitgezocht.