Door een enorme explosie in een tussenwoning aan de Hillekensacker in Nijmegen schudde het stadsdeel Lindenholt op zijn grondvesten. Er is één persoon uit de woning gehaald, deze was aanspreekbaar, meldt een woordvoerder van veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

“Uit zijn verklaring maken we op dat er niet meer mensen aanwezig zijn, maar de definitieve check moet nog gedaan worden”, aldus de woordvoerder. De tussenwoning is volledig verwoest, aanliggende woningen zijn ontruimd.

Oorzaak onbekend

Door rondvliegende brokstukken raakten meerdere huizen en auto’s in een straal van zeker zestig meter beschadigd. Er is op dit moment voor de directe omgeving geen acuut gevaar meer, vertelt de woordvoerder.

Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

Beeld: SPS Media