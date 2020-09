Raymond van Barneveld keert terug: 'Ik mis het verschrikkelijk'

Vijfvoudig wereldkampioen darts Raymond van Barneveld pakt zijn pijlen weer op. Iets meer dan negen maanden na zijn laatste wedstrijd laat hij weten dat hij terugkeert naar het dartpodium.

Dat maakte hij vanmiddag bekend voor de camera van RTL7 Darts. “Het is heel simpel. Ik mis het. Ik mis het verschrikkelijk”, zegt Van Barneveld.

Na het WK

In november 2018 maakte Van Barneveld bekend na het WK van 2019 te stoppen met darten. Toen de Hagenaar in maart 2019 vervolgens op de Premier League in Ahoy verloor van landgenoot Michael van Gerwen, besloot hij direct de handdoek in de ring te gooien. Op dat besluit kwam hij later terug.

Op zijn uiteindelijk afscheid, het WK in december 2019, werd Barney al in de eerste ronde uitgeschakeld. Daarmee leek de carrière van de 53-jarige darter voorbij. Hij bedenkt zich nu wederom.

Van Barneveld was in 1998, 1999, 2003, 2005 en 2007 de beste van de wereld.