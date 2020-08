Nieuw advies van OMT: quarantaine naar 10 dagen in plaats van 14 dagen

Mensen die mogelijk in contact zijn geweest met iemand die is besmet met corona, moeten voortaan 10 dagen in quarantaine. In plaats van de huidige 14 dagen.

Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat is besproken in het veiligheidsberaad. Naar verluidt is het OMT ook geen voorstander van de juridische verplichting van quarantaine, zoals het kabinet van plan is, meldt RTL Nieuws dinsdag.

Quarantaineplicht

Het kabinet werd vorige week teruggefloten over zo’n juridische verplichting door een meerderheid in de Tweede Kamer, onder wie ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

Het OMT adviseert ook beperking van groepsgrootte bij familiefeestjes, waaronder huwelijken, begrafenissen en borrels. Bronnen laten weten dat het kabinet voor de beperking van de groepsgrootte vooral kijkt naar zalencentra. Er zullen waarschijnlijk verder geen maatregelen genomen worden voor de horeca.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdagavond een persconferentie over het coronavirus. De persconferentie is om 19.00 uur te zien bij SBS6.