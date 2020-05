Supporters FC Groningen zamelen geld in met pubquiz om club te steunen

De coronacrisis drukt zwaar op profclub FC Groningen. Onlangs bracht hoofdtrainer Danny Buijs in hoogsteigen persoon bezoekjes aan trouwe supporters, om hen ervan te overtuigen hun seizoenskaart te verlengen. Nu doen de supporters zelf een duit in het zakje. Met een online pubquiz hopen ze aanstaande vrijdag flink wat euro’s op te halen voor de ‘Trots van het Noorden’.

Sinds de uitbraak van het coronavirus organiseren de vier mannen achter de nieuwe inzamelingsactie wel vaker online pubquizzen. Die hosten ze vanuit bruin café Proeflokaal Hooghoudt, om de horecaondernemer in zware tijden een hart onder de riem te steken.

“We zijn er steeds beter in geworden”, vertelt initiatiefnemer Klaas-Jan ter Veen. “Daarom dachten we: waarom zouden we die kennis niet inzetten voor FC Groningen? Zo hebben mensen een leuke avond én steunen ze de club en de kroeg.”

Het doel: 2000 euro ophalen

Meedoen kost 12,50 per team. Daarvan gaat 2,50 naar de kroeg, de rest komt ten bate van de voetbalclub. In totaal hopen de organisatoren 2000 euro op te halen. Inmiddels hebben de eerste 50 teams zich al aangemeld.

Ter Veen: “We weten nog niet wat we met het geld gaan doen, maar het moet een maatschappelijk nut dienen. We zouden er tien seizoenskaarten van kunnen kopen, om die te geven aan mensen die het niet breed hebben. Dan verdient de club er aan, maar heeft een ander er ook iets aan.”

De quiz wordt niet zomaar een simpele pubquiz. Om de avond een écht FC Groningen-sausje te geven, maken bekende gezichten hun opwachting. Spelers als Mohamed El Hankouri en Daniel van Kaam stellen vragen en ook algemeen directeur Wouter Gudde komt voorbij. Iedereen doet belangeloos mee, want iedereen heeft één gemeenschappelijke angst: “We zouden het echt erg vinden als er straks geen FC Groningen meer is.”

Meedoen? Meld je hier aan.