Gasten van Café Boozs in het Zeeuwse Hulst konden vanochtend vroeg voor de laatste keer nog even een tosti eten en een drankje bestellen. Het café werd in de vroege uurtjes druk bezocht nadat ze als ludieke tegenactie tegen de verplichte sluitingstijd gratis tosti’s uitdeelde, maar na vandaag is dat ook afgelopen.

Café-eigenaar Tom van Dorsselaer baalt enorm van de nieuwe maatregelen: “Ik hield wel rekening met een eerdere sluitingstijd, maar dat we helemaal dicht moesten had ik niet verwacht.” De eigenaar zegt tegen Hart van Nederland dat ‘iedereen in de horeca’ stomverbaasd is dat ze opnieuw dicht moeten.

Volgens Van Dorsselaer heeft het niet aan de inzet van de horecamedewerkers gelegen. “Wij letten overal op en zorgen ervoor dat alle mensen netjes uit elkaar zitten. En dan komen ze toch met zulke maatregelen.” De café-eigenaar ziet het ook niet zitten om de zaak te sluiten. “Ik heb dit café nu 8 jaar en werk hier dag in dag uit. Straks zit ik weken thuis met nul inkomsten.”

Nog een keer tosti’s

Eigenlijk was het het plan om op 5 november nog een keer tosti’s uit te delen. “Maar het kan nog maar een dag en dat is vandaag”, zegt Van Dorsselaer. “Dan maar vandaag.”

De gasten van Café Boozz waarderen het initiatief enorm. Een van hen bestelde naast zijn tosti en koffie ook een vaasje. “Het is nu 6.00 uur, maar je moet de horeca een beetje steunen toch?” Twee andere bezoekers zijn ook vroeg uit de veren om een gratis tosti te scoren bij Boozz. “Ik moet om 9.00 uur beginnen met werken, maar dit gaat er prima in”, zegt een van hen. “Wij komen altijd bij Boozz en wilden graag nog een keer komen.”