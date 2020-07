Protest Viruswaanzin op het Malieveld gaat dit keer wél door

De actiegroep Viruswaanzin mag van de gemeente Den Haag zaterdag op het Malieveld demonstreren tegen de coronamaatregelen. Een eerder protest op 21 juni werd verboden, omdat te veel deelnemers werden verwacht. Ook een protest dat gepland stond voor 28 juni werd verboden. Dit keer zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en Viruswaanzin.

“De belangrijkste afspraak die we hebben gemaakt, is dat de organisatie verantwoordelijk is voor het houden van 1,5 meter afstand. Ze moeten zelf handhaven”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Vreedzaam protest

Viruswaanzin wil een vreedzaam protest en citeert Mahatma Gandhi op haar website: “‘Satyagraha’, vasthouden aan waarheid en geweldloos protest.” De actiegroep vreest niet voor ongeregeldheden. “Eerdere demonstraties waren verboden, dat is nu niet het geval. We staan schouder aan schouder met elkaar en de politie.”

Het protest op 21 juni, waar toch demonstranten verschenen, leidde tot een confrontatie met de politie en de ME. Dit kwam vooral door onruststokers, zoals een groep voetbalsupporters, die ook op het protest verschenen. Er werden 425 mensen aangehouden en via videobeelden werden nog tientallen verdachten herkend en gearresteerd.

