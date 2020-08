Studenten hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis. Bijbaantjes vallen weg terwijl de huurprijzen door het dak gaan. Op de Markt in Wageningen voeren studenten daarom actie tegen de torenhoge rekeningen, die maar blijven stijgen.

Koepeltentjes op het centrale plein beelden uit hoe bizar hoog de gemiddelde huurprijzen tegenwoordig zijn. Naast de tentjes staan namelijk borden met de prijs voor een studentenkamer met hetzelfde aantal vierkante meters.

‘Studieschulden lopen op’

“We zien dat sinds 2017 studentenkamers gemiddeld 12 procent duurder zijn geworden”, zegt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond tegen Hart van Nederland. “En die stijgende lijn gaat alleen maar door, met name in studentensteden.”

Het leenstelsel maakt de schade extra groot, aldus Muns. “Vroeger kreeg je nog de basisbeurs, juist om die hoge prijzen te kunnen betalen”, aldus de voorzitter. “Dat is afgevoerd, maar de kamerprijzen worden alleen maar duurder.”

Lees ook: Studenten pikken het af in Leidse ‘zweetflat’: ‘Het is heel heftig’

Ze zien bij de studentenvakbond dan ook dat de studieschulden “heel erg hoog” oplopen. “Vandaag de dag onder het leenstelsel studeert een kwart van de studenten af met een schuld van meer dan 40.000 euro”, weet Muns. “Dat legt zo’n hypotheek op de toekomst van de jongeren. Het zijn bijna Amerikaanse proporties.”

#nietmijnschuld

Sammy Xie is een van de huurders die actie voert in Wageningen. Ze woont op iets meer dan tien vierkante meter. “Volgens Check je kamer betaal ik te veel huur voor mijn kamer. Zo’n 36 euro per vierkante meter, ongeveer een tientje meer dan het landelijk gemiddelde.”

Het is voor de studente lastig op te brengen en dat doet ze dan ook niet. “Ik leen en daarmee bouw ik heel veel studieschuld op. Daarom voeren we ook actie met #nietmijnschuld. Om dit probleem op te lossen voor mijn generatie, en de generaties na mij ook vooral.”

Lees ook: Oud-student stuurt gestolen decoratiestuk na twintig jaar terug

Meer studentenwoningen

De makkelijkste oplossing voor lagere huurprijzen is volgens Sammy het bouwen van meer studentenwoningen. “In veel steden is een tekort aan huizen voor studenten. En het aantal studenten neemt toe”, merkt ze. “Als er dan niet wordt bijgebouwd, krijg je dus op den duur meer vraag dan aanbod.”