De thermostaat staat op 33 graden in de Leidse studentenkamer van Vincent. Hij woont er nu twee jaar, maar ieder jaar als het maar een beetje zomers wordt, verandert zijn kamer in een ware sauna.

In studentencomplex De Zwarte Dozen aan het Hildebrandpad wonen ongeveer 450 studenten. Als de zon in het voorjaar weer vaker begint te schijnen is het al snel niet meer uit te houden in de kamers. “Ik vind het heel vervelend, want ik betaal wel gewoon iets meer dan 500 euro per maand aan huur”, vertelt Vincent aan Hart van Nederland.

En is hij zeker niet de enige. “Sommige mensen betalen bijna 700 euro aan huur, dan wil je toch wel dat het een beetje koeler is.” Medestudent Amber woont sinds maart in de ‘zweetflat’. In het begin merkte ze nog weinig van het warmteprobleem. “Mijn voorgangster zei wel dat het heel warm wordt in de zomer, maar ik dacht dat het wel meeviel.”

Verwarming uit in maart

Naar mate de zomer dichterbij kwam, warmde haar studentenkamer steeds sneller op. “In maart merkte ik dat ik de verwarming niet aan hoefde te doen. Toen begon het warmer te worden en in april, mei toen dacht ik: wow, dit is heel heftig.”

Een paar jaar geleden trokken studenten voor eerst aan de bel bij DUWO over het hitteprobleem. De studentenhuisvester werd toen op de vingers getikt door de lokale politiek en beloofde beterschap.

Leidse politiek in actie

Toch lijkt daar deze zomer nog weinig van terecht te zijn gekomen. “Die studenten smelten echt weg”, vertelt fractievoorzitter Dorien Verbree van de VVD in Leiden. Ze springt daarom nu in de bres voor de studenten. “We hebben er vragen over gesteld en de gemeente moet dit zich ook gaan aantrekken.”

Verbree wil dat DUWO stopt met de noodoplossingen en met een structurele oplossing komt. Ze zegt dat de huisvester vooral bezig is met het ophangen van plafondventilatoren en het plaatsen van kettingen waarmee studenten hun kamerdeur op een kier kunnen zetten.

‘Geen structurele oplossing’

Niet de structurele oplossing die vorig jaar beloofd is, vindt de politica. “We vinden dat het beter moet. 40 graden is niet leefbaar. Leiden is een studentenstad, dus je kunt niet adverteren met: kom hier wonen, we hebben een sauna!”

DUWO laat in een schriftelijk reactie aan Hart van Nederland weten zich zich “zeer bewust” te zijn van het ongemak voor de bewoners van De Zwarte Dozen. “We zijn al langere tijd op zoek naar adequate oplossingen. Helaas duurt dat langer dan gewenst, omdat de voor de hand liggende oplossingen niet toegepast kunnen worden.”

De studentenhuisvester gaat over een maand samen met de studenten kijken of de genomen maatregelen nog verder moeten worden “geoptimaliseerd”. Tot die tijd moeten de bewoners van het snikhete studentencomplex nog even afzien.