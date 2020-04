Prinses Amalia met de dood bedreigd op Instagram door ex-militair

Donderdag is de eerste zitting in de zaak tegen de 31-jarige Wouter G. uit Zwolle. De ex-militair en ex-dakloze wordt ervan verdacht prinses Amalia in januari ernstig te hebben bedreigd op Instagram.

Het gaat om een zogenoemde pro-formazitting waarin de zaak nog niet inhoudelijk behandeld zal worden. Wouter G. zit op dit moment vast en volgt de zitting via een videoverbinding vanuit de gevangenis.

In de berichten die Wouter G. naar de 16-jarige kroonprinses verstuurde, zei hij onder andere haar te willen verkrachten. Ook dreigde hij Amalia te mishandelen: “En ik ga naar Koningsdag, dan wil ik met je op de foto, en knijp ik je hand fijn”. Er waren zelfs doodsbedreigingen.

Lees ook: Sweet Sixteen: koning fotografeert Amalia voor verjaardag

Schoolvriend bedreigd

Ook een goede schoolvriend van prinses Amalia werd in de Instagram-berichten met de dood bedreigd. “Ik denk dat ik een slachtoffertje ga maken. Je weet al wie”, valt te lezen.

De bedreigen zijn waarschijnlijk verstuurd naar een fanaccount van Amalia, waarvan Wouter G. dacht dat het haar echte profiel was. Het persoonlijke account van de kroonprinses is namelijk afgeschermd.

‘Ik ga je opzoeken’

Ook de schoolvriend van Amalia zou de nodige bedreigingen hebben ontvangen via zijn Instagram-account. Naar hem stuurde de verdachte meerdere berichtjes in het Engels.”Ik ben een beetje bezorgd, en heb zo mijn bedenkingen. Vijfdejaars ben je toch? Ik ga je opzoeken. Nog een paar weken. Bemoei je met je eigen zaken, vriend. Anders komt er een einde aan.”

Het is niet duidelijk of deze berichtjes wel bij het persoonlijke profiel van de schoolvriend zijn aangekomen. Dat wordt donderdag tijdens de zitting duidelijk.

Meer over de bedreigingen van Wouter G. aan prinses Amalia lees je op de website van Shownieuws.