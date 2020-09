Prins Constantijn in zelf-isolatie na contact met besmet persoon

Prins Constantijn zit in zelf-isolatie omdat hij een week geleden ‘nauw contact’ heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Dat laat de prins, die afgelopen dinsdag nog in de Grote Kerk aanwezig was bij Prinsjesdag, vrijdag weten op Twitter.

Hij lijkt zelf geen klachten te hebben en is niet getest. “Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik waarschijnlijk helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraag me af of ik wel voldoende afstand gehouden heb, handen gewassen.. Denk het wel.” Het contact is van een week geleden. De prins zit dus de komende drie dagen nog in isolatie, meldt hij.

Prinsjesdag

De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat de besmette persoon de testuitslag donderdag heeft ontvangen. “Met het aanhouden van zelfisolatie volgt prins Constantijn de hiervoor geldende richtlijnen. Tijdens Prinsjesdag zijn alle protocollen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, gevolgd”, aldus de RVD.

In zelf-isolatie vanwege ‘nauw contact’ met positief getest persoon. Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik wrsch helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraagt me af of ik wel voldoende afstand gehouden hebt, handen gewassen.. Denk het wel. — Constantijn van Oranje (@constantijn14) September 18, 2020

ANP/redactie