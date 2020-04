Powerlifter Ina (72) deelt verrassende tips om fit te blijven in coronatijd

“Als je koffie aan het zetten bent, kun je ondertussen opdrukken.” Dat stelt de 72-jarige powerlifter Ina Koolhaas Revers. Laat je niet misleiden door haar leeftijd, waarschijnlijk lift Ina meer dan jij.

Ina is wereldkampioen powerliften en topfit. Vanwege haar leeftijd valt ze binnen de risicogroep voor corona. Maar niet trainen, is voor haar geen optie. “De helft van de tijd heb je geen zin in dingen, maar je gaat ook gewoon naar je werk? Heeft heel Nederland leuk werk? Dat geloof ik niet.”

Sporten gedurende de dag

Volgens Ina kun je prima gedurende dag een beetje sporten. Zelf begint ze met honderd keer opdrukken in de ochtend. Als ze uit bed stapt, knalt ze er direct tien push-ups uit. Daarna poetst ze haar tanden, om vervolgens de volgende tien push-ups te doen. Enzovoorts. “Die honderd zijn er zo uit, aan de lopende band kun je dit doen.”

Ook bij Ina ligt de verleiding weleens op de loer, maar ze heeft een ijzeren discipline. “Ik loer de hele tijd naar die chips, maar ik laat ze toch staan. Voor elke powerliftwedstrijd moet ik onder de 63 kilo wegen, dus ik moet heel erg op mijn eten letten.” Maar dat moet iedereen eigenlijk, vindt Ina.

“Voor alles wat je goed wilt doen moet je oefenen. Je verbetert echt als je meer gaat bewegen”, besluit Ina. “Ik ben toevallig topsporter, dus ik moet er veel voor doen, maar de gewone huis-tuin-en-keukenmensen kunnen ook een hoop doen.”