Postbode Peter had niet verwacht dat hij woensdag na zijn ronde door de wijk Doornsteeg in het Gelderse Nijkerk 525 euro rijker naar huis zou gaan. De gulle buurtbewoners vonden dat hun vertrouwde bezorger wel een bedankje verdiende.

“Hier word ik even stil van jongens”, was de reactie van Peter toen hij de envelop met het geld openmaakte. Daarna klonk er applaus van de buurtbewoners. Nijkerker Lennart Luijk legt aan Hart van Nederland uit dat de postbode heel hecht is met de wijk. “Hij fietst door weer en wind en is er altijd. Voor de kinderen neemt hij altijd koekjes mee.”

Omdat Peter het dit jaar als postbode door de coronacrisis drukker had dan normaal, vond de buurt dat hij wel iets extra’s verdiende. “En kerst is een tijd om te laten zien dat je elkaar waardeert”, aldus de buurtbewoner.

‘Wilden eerst een kerststol geven’

Bijna iedereen in Doornsteeg heeft geld gedoneerd. “We wilden eerst een kerststol geven als bedankje, maar we hadden nooit verwacht dat we daarbij ook nog eens zo veel geld op zouden halen”, zegt een verbaasde Lennart. Naast de fooi kreeg Peter ook nog de kerststol en tekeningen van kinderen uit de wijk.

Kijk hieronder naar de emotionele reactie van postbode Peter toen hij de envelop openmaakte