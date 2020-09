Anderhalve meter afstand houden en geen fysiek contact maken, dat doen we nu al een half jaar om corona eronder te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de kwetsbaren in de samenleving. En toch ging het vrijdag goed mis in een Amsterdams verzorgingstehuis.

Op beelden die dragqueen Diva Mayday heeft gedeeld op Instagram is te zien hoe personeel in woonzorgcentrum Flesseman in een polonaise door de aula rondloopt. Mayday was daar vrijdag samen met andere dragqueens aanwezig op een speciale middag voor ‘roze’ ouderen.

Geen afstand, geen mondkapjes

Het is een feestelijke middag in het verzorgingstehuis aan de Nieuwmarkt: er wordt gezongen op Johnny Jordaans klassieker Geef mij maar Amsterdam en al snel gaan de voetjes van de vloer. Aanleiding voor het feestgedruis is het heugelijke feit dat een van de bewoners 91 jaar oud is geworden.

De medewerkers slaan hun handen op elkaars schouders, wat vanzelfsprekend hoort bij een polonaise, maar wat in tijden van corona natuurlijk absoluut uit den boze is. De meeste feestvierders dragen bovendien geen mondkapje – of het kapje hangt over de kin – terwijl er duidelijk geen anderhalve meter afstand wordt gehouden.

Op een gegeven moment is ook te zien hoe een oudere heer meeloopt in de polonaise. Daarnaast worden enkele dames op leeftijd in hun rolstoel vrolijk meegereden door de zaal. En dit alles op dichte afstand van de medewerkers en zonder enige vorm van bescherming.

Tegen eigen richtlijnen

Los dat het incident tegen de coronamaatregelen ingaat, mag het ook niet volgens de richtlijnen die het woonzorgcentrum zélf heeft opgesteld om bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Daarin staat bezoekers anderhalve meter afstand dienen te houden. Als dat niet lukt, moet er een mondkapje gedragen worden. “Wij blijven daar zeker alert op”, staat in het protocol.

Een woordvoerder van zorginstelling Amsta, waar het Amsterdamse ouderencentrum onder valt, zegt tegen Hart van Nederland dat het om een “momentopname” gaat. “Het was helaas een kort moment bij het laatste lied waarbij ‘in the heat of the moment’ een aantal medewerkers zich in hun enthousiasme onvoldoende aan de regels hielden.”

De medewerkers zijn hier direct op aangesproken, aldus de zegsvrouw. “We betreuren dat dit is gebeurd.” Amsta benadrukt dat het personeel “strikte hygiëneregels” hanteert “waarbij mondkapjes preventief worden gebruikt bij contact met bewoners op minder dan anderhalve meter”.