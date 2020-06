VIDEO: Polonaise in Brabants café voor heropening

Er zijn opvallende beelden opgedoken uit Café Schuttershof in het Brabantse Esbeek. Daarop is te zien hoe mensen hutje mutje in de polonaise lopen. “We vierden een emotioneel afscheid.”

Polonaise in Café Schuttershof in het Brabantse Esbeek, even voor heropening van de horeca om 12 uur. Uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven dragen de exploitatie vandaag over aan een coöperatie van bewoners. ‘Laat de zon in je hart…’ pic.twitter.com/Z17rK8IKcv — Eppo König (@e_konig) June 1, 2020

Sinds 12.00 uur mogen cafés, restaurants en andere horecazaken in Nederland weer gasten verwelkomen, na elf weken verplicht dicht te zijn geweest. Wel onder strenge voorwaarden natuurlijk. Zo mogen er maximaal dertig mensen binnen zitten en wordt er bij aankomst een gesprek gevoerd om te checken of iemand niet ziekteverschijnselen vertoont.

Maar het allerbelangrijkste is dat ook in de horeca anderhalve meter afstand tot elkaar moet worden gehouden. Een regel die overal in de openbare ruimte geldt. Toch weerhield het mensen in Café Schuttershof niet om dicht op elkaar gepakt in de polonaise te lopen. Wat was daar aan de hand?

Emotioneel afscheid

Een vrijwilliger die werkzaam is in het café legt aan Hart van Nederland uit dat er maandagochtend voor de heropening een besloten afscheid plaatsvond in de Schuttershof. “Vandaag is niet alleen de dag dat we weer open mogen, het is ook de dag dat de vorige uitbater de sleutels overhandigt aan de nieuwe uitbaters.”

Het was volgens de vrijwilliger een “emotioneel afscheid”. De vorige uitbater is “een groot fan” van zanger René Schuurmans en toen diens hit Laat de zon in je hart werd ingezet, ging het mis. “Op een gegeven moment ontaarde het in een rondje polonaise.”

In strijd met de richtlijnen

“Het bleef ook bij één rondje”, benadrukt hij. De lopers zagen namelijk al snel in wat voor misstap ze begingen. “Mensen zeiden: dit kan echt niet.” Ze beseffen bij de Schuttershof maar al te goed dat een polonaise in strijd is met de richtlijnen van gezondheidsdienst RIVM, wil de vrijwilliger zeggen.

Om 12.00 uur was het tijd om de deuren voor gasten te openen. “Iedereen had na de polonaise meteen de drive om alles weer zo snel mogelijk coronaproof te krijgen.” En dat is volgens de vrijwilliger gelukt. “We houden ons aan de strenge richtlijnen en er wordt genoeg afstand gehouden”, zegt hij tot slot.

Op Twitter wordt verontwaardigd gereageerd. “Brabantse gezelligheid wordt onze ondergang”, deelt een Twitteraar. “En dat nog wel in Brabant, waar er zoveel mensen zijn overleden”, zegt een ander.

