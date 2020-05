Politiepaard Bono rukt weer uit voor Rotterdamse oma Jopie (99)

Even waren er zorgen deze week om de gezondheid van de 99-jarige Jopie Schouten uit Rotterdam, die vanwege enkele struikelpartijen en ouderdomsklachten plotseling moest worden opgenomen in een verpleeghuis. Gelukkig kan ze altijd rekenen op de steun van politiepaard Bono, die vandaag opnieuw een verrassingsbezoekje bracht.

Het is alweer de tweede keer in korte tijd dat ‘oma Jopie’ tijdens deze eenzame coronacrisis blij werd verrast door de politie te paard. Op 13 april stonden er ook al enkele paarden voor de deur, toen nog bij haar eigen woning.

Bijzondere band

De Rotterdamse vrouw heeft een bijzondere band met de ruiters en hun dieren. Ze trakteert de paarden bij elke thuiswedstrijd van Feyenoord namelijk op lekkere suikerklontjes en dat houdt ze al zo’n 30 jaar vol.

Ook na het bezoek van vandaag was ze helemaal in haar nopjes, zo laat kleinzoon Jasper zaterdagavond weten aan Hart van Nederland. “Ze vond het hartstikke mooi, ze had een enorme glimlach op haar gezicht. Die hadden we de hele week nog niet gezien.”

Verhuizing naar verpleeghuis

Het zal even slikken zijn geweest voor oma Jopie en haar familie, er zat echter niets anders op dan een plotselinge verhuizing naar het verpleeghuis. “Ze is natuurlijk al 99 jaar en ze was een paar keer gevallen. Het ging gewoon echt niet meer. Na het lang te hebben uitgesteld zag ze zelf ook in dat dit nodig was”, aldus Jasper.

“Toen kreeg ze er op een gegeven moment ook nog blaasontsteking bij. Daar raakte ze heel erg van in de war. Nu heeft ze medicijnen gekregen. Gelukkig begon ze gisteren alweer een beetje ouderwets te klagen, dat is bij oma meestal een goed teken.”

Jasper is maar wat blij met de steun die zijn oma krijgt van haar vrienden van de Rotterdamse politie. “Ze kennen elkaar inmiddels allemaal al zo lang. De teamleider van de bereden politie heeft wel eens contact met mijn moeder. Die belde en zei dat ze even langs gingen. Heel erg sympathiek.”

Foto: Facebook Bereden Politie