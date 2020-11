Politieke jongerenorganisatie Radicaal schoffeert politie met 'satirische flyer'

Radicaal, de politieke jongerenorganisatie van de partij BIJ1 die werd opgericht door Sylvana Simons, heeft zich de woede van de politie en verschillende politici op de hals gehaald. De jongerenbeweging plaatste een opruiende tekst op Instagram.

In de volgens de jongerenorganisatie “zichtbaar satirische flyer” stellen ze dat minister Grapperhaus helpen om mensen te werven voor de politie. Ze noemen daarbij een aantal criteria waaraan je moet voldoen: “Verdedig jij graag onderdrukkers? Haal jij je zelfwaarde uit macht? Jouw racisme ongestraft kwijt kunnen? Sla jij mensen die je niet begrijpt in elkaar? Dan zoeken wij jou!! Om ons systeem in stand te houden!”

In een groot geel vlak refereren ze vervolgens aan de coronabonus die agenten en boa’s krijgen door de toegenomen drukte. “Nu met 300 euro netto bonus!! Ook als iemand door jouw toedoen overleed.”

Politiebonden

De Nederlandse politievakbond ACP gaat aan het Openbaar Ministerie vragen of er iets te doen is tegen de ‘opruiende’ teksten. Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp leeft het enorm onder agenten op social media.

Koen Simmers, van de Nederlandse Politiebond, noemt de tekst ‘schandalig en ziek’:

Laat ik me maar niet verlagen tot het niveau van deze jongerenafdeling, verbonden aan @PolitiekBIJ1. Wat een stelletje droeftoeters. Schandalig en ziek. Mag hopen dat ze hier afstand van nemen. #politie #veiligheid pic.twitter.com/9ulRSdpqnp — Koen Simmers (@Koensimmers) November 8, 2020

Ook PVV-politica Lilian Helder heeft geen goed woord over voor de actie:

Ziek en opruiend: “sla jij mensen die je niet begrijpt in elkaar?… Nu met € 300 bonus!!” Een enorme schoffering van onze agenten @Politie die zich een slag in de rondte werken om ons veilig te houden Benieuwd of @Het_OM hier ambtshalve werk van gaat maken#dtv pic.twitter.com/I8li68XRFV — Lilian Helder (@lilianhelderpvv) November 8, 2020

Radicaal

De jongerenorganisatie heeft zelf nog niet gereageerd op de ontstane ophef.

