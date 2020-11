Actiegroep beplakt huis Femke Halsema met posters: 'Handen af van Zwarte Piet'

De Zwarte Pieten Actiegroep is vrijdagnacht langs geweest bij de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Met krijt zijn protestteksten op de stoep geschreven en haar huis is beplakt met posters. “Handen af van Zwarte Piet”, staat op de plakkaten.

“Zwarte Pieten van Nederland kiest Zwarte Piet en Zwarte Pieten Actiegroep hebben vannacht uit protest met protestborden, posters en krijtteksten de ambtswoning van Femke Halsema versierd”, schrijft de Zwarte Pieten Actiegroep op Twitter. “Met als doel protest aan te tekenen tegen haar besluit de demonstratie van vandaag op de Dam in Amsterdam te verbieden.”

Volgens de actiegroep meet de burgemeester met twee maten. “De Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni is wel toegestaan.” De groep zegt een bezwaarschrift te hebben ingediend.

Op Twitter meldt de Zwarte Pieten Actiegroep dat er twee politiewagens voorbij reden terwijl ze de woning van Halsema aan het ‘versieren’ waren. Die zouden zijn doorgereden.

Ook actie bij Facebook

Naast een bezoek aan de ambtswoning van Halsema zijn de demonstranten ook langsgegaan bij meerdere Amsterdamse stadsdeelkantoren en bij het kantoor van Facebook. Volgens de groep meet ook het social media-bedrijf met twee maten. “Een afbeelding van Zwarte Piet over de discussie mag wel, maar zonder discussie wordt er gecensureerd.”

Facebook kondigde in augustus aan dat het plaatsen van beelden van blackface, waaronder Zwarte Piet, voortaan verboden is. Foto’s van Zwarte Piet mogen alleen worden geplaatst als deze portrettering wordt afgekeurd, of ter illustratie bij een bericht over de maatschappelijke discussie.

