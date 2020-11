Politieagente ontslagen wegens drugsgebruik en banden met criminelen

Een medewerker van de Landelijke Eenheid van politie is donderdag ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Ze zou banden hebben met mensen uit het criminele milieu en verdovende middelen gebruiken.

De vrouw was in februari al buiten functie gesteld in Amsterdam. De afdeling Veiligheid, Integriteit & Klachten had een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat ze omging met ‘personen die een imago hebben dat in strijd is met haar functie als politieambtenaar’.

Onacceptabel

Ook is vastgesteld dat ze verdovende middelen gebruikte. Dat is in de ogen van de politie onacceptabel, ook als dat in de vrije tijd gebeurt.

