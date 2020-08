Rotterdamse agenten die tieners 'kutafrikanen' noemden worden niet vervolgd

Vijf politieagenten uit Rotterdam worden niet vervolgd voor de racistische opmerkingen die ze maakten in een besloten Whatsappgroep. Wel wordt er door de politie een disciplinair onderzoek ingesteld naar het vermeende racisme.

NRC maakte eind juni screenshots openbaar van de racistische gesprekken in de door agenten genoemde ‘Jan Smit Appgroep’. De uitspraken zouden zijn gedaan door politiemensen van politiebureau Marconiplein, in het westen van de havenstad.

‘Kankervolk, kutafrikanen, pauperallochtonen’

Volgens de krant werden de racistische opmerkingen gemaakt nadat de agenten een filmpje uit Spijkenisse hadden gezien waarop te zien is hoe een witte 15-jarige jongen minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen. De agenten noemden de vechtersbazen onder andere “kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen”.

Ook zouden ze hebben gezegd op hen te willen “schieten”. Een van de politiemensen zei verder te hopen dat de daders gepakt worden. “Hopelijk niet door de politie maar eerst door anderen die ze nog hardere klappen geven.”

Disciplinair onderzoek naar agenten

Het OM onderzocht de chats en noemt deze “zeker laakbaar en niet passend voor politiefunctionarissen”. Toch is er volgens maar justitie geen sprake van een strafbaar feit omdat de agenten hun uitspraken niet in het openbaar hebben gedaan, maar in een besloten groep. Daarom worden de Rotterdamse agenten niet vervolgd.

De politie zegt de zaak “hoog op te nemen” en gaat de racistische uitingen intern verder onderzoeken. Aan de hand daarvan worden eventuele maatregelen voorgesteld aan twee landelijke, onafhankelijke commissies. Uiteindelijk zal politiechef Fred Westerbeke van de Rotterdamse politie een definitief besluit nemen.

De betrokken agenten zullen weer aan het werk gaan, aldus de politie. “Omdat gezien eerdere, vergelijkbare zaken geen strafontslag wordt voorzien, is er geen reden voor buitenfunctiestelling tijdens het disciplinair onderzoek.” De politiemensen keren niet terug op hun eigen plek.