Politie zoekt in tuin Hannover in zaak Madeleine McCann

De Duitse politie is dinsdag in Hannover in een tuin van een kinderdagverblijf een onderzoek begonnen naar aanwijzingen in de zaak van de verdwenen Britse kleuter Madeleine McCann. De politie gebruikte onder andere een kleine graafmachine.

Waar de zoekactie op is gericht wilde de Duitse justitie niet zeggen. Volgens lokale media wordt het onderzoek in de tuin woensdag voortgezet.

Nederland jongetje vermist

McCann wordt sinds 2007 vermist. Begin juni kwam een Duitser in beeld als mogelijke dader van de vermissing. Hij zat al vast voor een ander misdrijf en is in hechtenis aangehouden. Ook is hij in beeld bij de Nederlandse politie in verband met de vermissing van Jaïr Sores. Hij verdween in augustus 1995 op 7-jarig leeftijd bij de duinen van Monster en is sindsdien nooit meer gezien.

De destijds 3-jarige kleuter was in 2007 met haar ouders op vakantie in het Portugese Praia da Luz, waar ze spoorloos verdween uit het huis waar ze met haar ouders verbleef.

Eerder deze maand werd ook in Portugal al naar het lichaam van McCann gezocht. De Duitse politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven is.

De 43-jarige Duitse verdachte woonde volgens Duitse media sinds 2007 enkele jaren in Hannover en werd daar ook voor diverse delicten veroordeeld.

