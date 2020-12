Politie stopt tot twee keer toe feestje op zelfde adres: 'Niemand voelde zich verantwoordelijk'

Politie heeft binnen twee dagen tot twee maal toe een feestje op de Galvanisstraat in Rotterdam moeten stilleggen. In beide gevallen kwam de politie af op een melding van geluidsoverlast wegens harde muziek, eenmaal ter plaatse bleek het feest op de locatie.

En geen klein feest ook nog, meldt de politie op Instagram. “Deze keer waren er zo’n 30 mensen in de woning! Er was groots uitgepakt met een dj, ballonnen, lachgas en een heleboel alcoholische dranken!”

‘Corona zat’

Agenten spraken de feestgangers natuurlijk aan op hun wangedrag, maar “niemand voelde zich verantwoordelijk”. De verklaring van de genodigden luidde: “We zijn de corona zat”.

De meeste feestbeesten waren binnen no-time verdwenen toen de politie ter plaatse kwam, de dure dj-apparatuur achterlatend. Deze is door de politie veiliggesteld.