Politie staat op scherp na vuurwerkgeweld in Roosendaal: 'Ben naar buiten gevlucht en heb 112 gebeld'

In Roosendaal wordt de wijk Langdonk al dagenlang geteisterd door brandstichtingen en overlast met illegaal vuurwerk. Buurtbewoners vinden het een vervelende situatie en hoopt dat de rust snel wederkeert in de wijk.

Maandagavond was het weer raak. Toen werd er zwaar vuurwerk afgestoken. “Opeens was ik bij mijn wasmachine bezig. Ik hoorde een grote knal en dan merk je dat het heel dichtbij is. Ik keek uit het raam en zag de vlammen boven de heg uitkomen,” zegt de bezorgde buurtbewoonster Gunita Kronberga aan Hart van Nederland.

“Ik heb mijn kinderen uit bed gehaald en ben naar buiten gevlucht en 112 gebeld. De protesten gaan door tot half 2 ‘s nachts. En dan blijf ik wel wakker want ik waak voor mijn kinderen,” vertelt ze geschrokken.

Extra controles

De politie heeft maandag een jongen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. In Roosendaal voeren agenten net als in Arnhem ook extra controles uit, omdat de politie daar de laatste dagen al meerdere meldingen over vuurwerkoverlast hebben gekregen.

#roosendaal: Wij zijn vanavond aanwezig in de wijk #langdonk ivm de onrust vd afgelopen tijd. Zojuist hielden we iemand aan die agenten beledigde. — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) November 24, 2020

Ook dinsdagavond is het weer onrustig in de wijk. De politie heeft wederom iemand aangehouden, deze keer vanwege het beledigen van agenten. De brandweer is druk in de weer om brandjes te blussen. Buurtbewoners laten via Twitter weten dat ze door het vuurwerk alweer hun bed uit worden getrild.

Ik lig al de hele avond trillend in m’n bed samen met de katten van de vuurwerkbommen die hier worden afgeschoten in #Roosendaal ondanks het samenscholingsverbod.. 😓 — Janneke 🍁 (@Onhelder) November 24, 2020