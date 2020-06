Politie schaalt op voor 'heet weekend' met demonstraties en hooligans: 'Rellen tolereren we niet'

Met het oog op de verboden demonstratie zondag in Den Haag heeft de politie voor dit weekend een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) opgetuigd. Dat is een soort nationale commandopost voor gebeurtenissen van grote impact die de gebieden van de regionale eenheden overschrijden.

De politie is “voorbereid op een heet weekendje”, zegt Wilbert Paulissen in De Telegraaf. De eenheidschef van de politie Oost-Brabant voert het woord namens deze staf.

Behalve de demonstranten, hebben opnieuw voetbalhooligans aangekondigd naar Den Haag te zullen komen. “Laat één ding duidelijk zijn: demonstreren is een grondrecht, maar rellen tolereren we niet”, zegt Paulissen namens de Nationale Politie.

Simpelweg te gaan rellen

De politiechef ziet onlusten die niets met demonstraties te maken hebben, zoals de rellen in Helmond. “Het was vóór de coronaperiode al onrustig met de boerenprotesten, maar nu de maatschappij weer wat opengaat wordt het nog onrustiger. Je hebt de mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen, de Black Lives Matter-beweging en mensen die vertier zoeken door simpelweg te gaan rellen. En laat één ding duidelijk zijn: demonstreren is een grondrecht, maar rellen tolereren we niet”, zegt Paulissen. De politiechef ziet ook onlusten die niets met demonstraties te maken hebben, zoals de rellen in Helmond. “Mensen willen de vrijheid vieren, zo lijkt het. Maar dan is rellen niet de manier.”

De politie probeert nu vooral de informatiepositie ten aanzien van de verschillende groeperingen te verbeteren om goed voorbereid te zijn op eventuele rellen en de mensenstromen. Paulissen: “Dat doen we met behulp van bronnen binnen die bewegingen en door sociale media goed in de gaten te houden. We zijn daar 24/7 mee bezig. Het voordeel van een NSGBO is dat we dan kunnen schuiven met politie-eenheden en informatie snel kunnen delen.”

